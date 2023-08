Misska Kočendová si dala zmenšiť prsia: KOLAPS po zákroku a totálne znechutenie z CHLAPOV!

Galéria (58)

Začiatkom augusta podstúpila zmenšenie svojich silikónových "štvoriek“. "Nechávala som si ich robiť štyri roky dozadu – odvtedy som dosť schudla. Teraz mi pripadajú veľké, bolí ma chrbát a mám veľké problémy,“ porozprávala predtým pre portál Extra.cz . Natálie bola po zväčšení pŕs tehotná, o bábätko, ktoré čakala so známym barberom Lakym Royalom, však v 6. mesiaci prišla. Minulý rok zhodila až 15 kíl kvôli súťaži Top Model of the World, ktorú sa jej podarilo vyhrať. Od zmenšenia pŕs si sľubuje aj viac pracovných príležitostí. "Pripadá mi, že keď som schudla, už sú na moju postavu príliš veľké a nevyzerá to dobre. Pôjdu máličko dole, asi o polovicu. Možno budem potom predvádzať viac fashion prehliadok a otvorí mi to dvere zase niekam inam,“ povedala pred časom pre Super.cz .

Keďže zákrok podstúpila netradične v lete, na čas bude musieť dať zbohom radovánkam, ako je napríklad kúpanie. "Rozhodla som sa pre najlepšieho lekára u nás, u ktorého sa čaká dosť dlho. Takže keď mi dal termín na august, vzala som ho,“ vysvetlila Natálie. Krátko po zákroku kráska informovala fanúšikov, že dopadol úspešne. Odporúčaný kľudový však dlho nedodržiavala. "No nič, nie je čas strácať čas, práca volá," vyjadrila sa, pričom práve priskoré pracovné nasadenie mohlo mať za následok, že Natálie desať dní po operácii skolabovala!

Češka Natálie Kočendová vyhrala v marci 2022 svetovú súťaž Top Model of the World. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CanPsUXIJgv/

"Chcela som si vymeniť pooperačnú podprsenku a zničohonič som mala čierno pred očami a omdlela som,“ priznala kráska. "Mám teraz nízky tlak, len ťažko do seba dostanem jedlo,“ vysvetlila pre Extra.cz a dodala, že už sa cíti v poriadku. Natálie je čerstvo single, rozišla sa totiž s urasteným futbalistom Danielom Vitáskom, ktorého si našla vo vile lásky na Kanárskych ostrovoch. Po blondíne z Love Islandu teraz poľujú muži, na čo sa verejne posťažovala.