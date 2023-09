Miro Šmajda si OHOLIL HLAVU: Dôvod vás ŠOKUJE! Zhoreli mu vlasy?

Galéria (43)

Za úspešnú kariéru ďakuje speváckej súťaži SuperStar viacero umelcov. Medzi nimi aj spevák Miro Šmajda, ktorý v spomínanej šou súťažil v roku 2009, kedy sa mu podarilo prebojovať až do finále. Napokon však skončil strieborný a súťaž vtedy vyhral Martin Chodúr. Miro sa dodnes venuje hudbe, i keď s menšími prestávkami, píše Plus JEDEN DEŇ. Momentálne koncertuje so svojou kapelou Terrapie a na divákov každý večer rozbalí poriadnu šou.

Miro Šmajda počas koncertu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSHZJOntFuz/