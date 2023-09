Mirgová prehovorila o krachu manželstva, jej muž sa už ukazuje s INOU: Ako to znáša syn Peťko!

Galéria (49)

Plus JEDEN DEŇ pripomína, že Dominika s Petrom Zvolenským si povedali áno v roku 2015, teda v čase, keď bol ich syn Peťko už na svete. Sľub večnej lásky im, bohužiaľ, nevydržal a dvojica išla od seba. Dôvodom krachu ich vzťahu malo byť to, že Peter sa zahľadel do inej ženy, 22 -ročnej Kláry.

Obaja začali zverejňovať fotky, na základe ktorých nebolo pochýb, že tieto fámy sa zakladajú na pravde. Kým Peter bol skúpy na slovo, Dominika vtedy prehovorila: "Jediné, čo vám môžem povedať, je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť.”

Ešte ako šťastná rodinka. Zdroj: EMIL VAŠKO