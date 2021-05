Meghan si vyrobila obrovský trapas: Pred celým svetom porušila pravidlo kráľovnej!

Galéria (40)

Prsteň bol skvostný, no čo tie holé nohy?

Kráľovská expertka Victoria Arbiter vysvetľovala Meghanino faux pas pre Business Insider takto: „Nikdy, skutočne nikdy neuvidíte kráľovskú príslušníčku bez pančúch.“ Ach, ach! Arbiter pokračuje: „Povedala by som, že je to skutočne jediné tvrdé a nesmrteľné pravidlo na kráľovsom dvore, za ktorým stojí samotná britská kráľovná.“

OK. Meghan v tom čase pravdepodobne ešte nepoznala "pančuškovú politiku". Otázkou zostáva, prečo ju na to nikto neupozornil?! FOTKY zo zásnub princa Harryho a Meghan Markle uvidíte TU.