Matka Geišberga a Oľhovej otvorene: Takto som trpela manželove MILENKY!

Nenápadná, ale zároveň výrazná herečka Jana Oľhová (63) si nikdy nepotrpela na smotánkovskú spoločnosť či celebritné maniere. Nemala na to čas. Po tom, čo ju v roku 2005 pre mladšiu ženu opustil manžel režisér Matúš Oľha (64), ich šesť detí musela vychovávať sama. Neskrývala sklamanie, ale nenariekala, píše Plus 7 DNÍ.

Jeden z mála ľudí, pred ktorým vtedy odkryla svoju boľavú dušu, bol jej dnes už zosnulý brat herec Marián Geišberg (†64). S vnútornými, často intímnymi pocitmi sa neskôr zverila aj prvorodenému synovi a režisérovi Adamovi Oľhovi (39), ktorý o svojej rodine natočil dokumentárny film s názvom Nový život. Okrem mamy vyspovedal otca, účinkujú v ňom všetci jeho súrodenci a bolestivé obdobie rozvodu v ňom komentuje aj herečkina mama Mária Geišbergová.

Babka dvoch detí a mama Jany Oľhovej, ktorá okrem nej vychovala ďalších dvoch synov, Mária Geišbergová, si vo filme pri prezeraní starých fotografií vzdychne. „Tie deti sú tu také šťastné a usmiate. Ako sa to mohlo stať? Žiaden rozpor tu nevidieť. Vyhľadával len pekné momenty. Nejde mi do hlavy, prečo sa to stalo,“ uvažuje nad dôvodom prečo Oľhovú opustil manžel.. „Má cit pre krásu. Asi je jeho žena krásna,“ odpovedá si a prejde do spomínania na vlastné manželstvo.

„S Karolom sme sa spoznali v roku 1942, keď som sa pripravovala na kláštorný život. Po vydaji som si život predstavovala oveľa romantickejšie. Môj manžel bol veľký fešák a myslím si, že aj frajeriek mal dosť. Priam sa na neho vešali. Popri tých starostiach som to však nejako obchádzala alebo len nechcela počuť a vidieť,“ priznala s tým, že napriek tomu dokázala byť v manželstve spokojná.

„Mal rád ženy, ale neviazal sa. Nebolo to tak, že by chodil len s jednou. Bol veľmi rozumný a mne pri ňom nič nechýbalo,“ hovorí ďalej a vyratúva manželské benefity. „Peniaze neprepíjal a staral sa aj o rodinu. Mne nič nechýbalo. Bola som spokojná. Priniesol celú výplatu a spýtal sa, koľko mu dám na cigarety. Keď dostal nejakú odmenu, vždy kúpil deťom nejakú užitočnú vec. Lyže, bundu alebo deku. O romantike to nebolo. Bola to viac-menej láska z núdze,“ zasmiala sa stará pani.