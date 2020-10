Mary Bartalos ako jediná priznala, čo iné celebrity taja: Tieto pocity pozná každá MAMA

Galéria (15)

Na Instagrame sa môže zdať, že materstvo je len o smiechu, krásnych fotkách, prechádzkach či idylických spoločných chvíľach. To samozrejme je! Ibaže nie nonstop. Niekedy to bez plaču jednoducho nejde a nervy bývajú tiež pekne napnuté.

Presne takúto chvíľu sa rozhodla asi ako jediná otvorene opísať Mary, s ktorou sa dokázalo zžiť veľa ďalších mamičiek.

Mary napísala: "Mamina a tatino to mali dnes somnou ťažké, plakal som, veľa a možno už boli aj nervózni, zdalo sa mi...a oni ma aj tak veľmi ľúbia. To nechápem. Mamina ma večer utišovala na svojom ramene a bolo to také fajn, že som si nakoniec povedal, že už nebudem plakať a zaspím.”

👩🏽Nie je to každý deň len o úsmevoch, koľkokrát prídu chvíle kedy mám pocit, že vybuchnem lebo tak by som chcela aby ho nič nebolelo, aby bol spokojný a usmievavý celý čas, ale nejde to vždy. Jasné, trošku si môže poplakať, veď nech nie je bábovka ale to je tak, že ja viem, kedy je ten plač taký ozajský a kedy len vymýšľa. Si veľmi dobré dieťa Noel, to len tie zuby ti kazia priemer. Už nech sú vonku."

Veru, už nech sú vonku - pre dobro malého Noela aj duševného zdravia jeho milujúcich rodičov.