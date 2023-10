Mária Dušička ukázala DCÉRU: Už má 3 roky a je to ANJEL! Tie OČI vás dostanú

Galéria (27)

Už čoskoro uvidíte krásnu Máriu Dušičku na titulke magazínu EVA, no ešte predtým sa pozrieme na jej dcérku, ktorá oslávila 3 roky. Kto by to bol povedal, predsa len ten čas uteká ako voda a dôkazom je aj malá Aria. Rastie z nej nádherné dievčatko.

Spiritová manželka s dcérkou. Zdroj: Instagram.com/@maria.dusicka

Svedčia o tom minimálne najnovšie fotografie dcérky Majka Spirita. "Tri roky s tebou," napísala šťastná mamina k zbierke nezverejnených fotografií. Musíme povedať, že maličká zdedila krásu po rodičoch, no na koho sa vám podobá?