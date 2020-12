Mária Čírová s maličkým Rubenom: Ako z reklamy na dokonalé šťastie! (FOTO)

Galéria (40)

Pri prezeraní Máriinho Instagramu máme pocit, že je stále nabitá pozitívnou energiou a že materstvo je prechádzka ružovou záhradou. Naplno sa venuje deťom a manželovi a keď všetci zaspia, namiesto bezvládneho ležania uteká do kuchyne a svoju chvíľku pre seba trávi vypekaním všelijakých dobrôt. Jej domáce rožky, kváskový chlebík či moravské koláče zožali u jej fanúšičiek obrovský úspech, až nestíhala reagovať na všetky výtvory, ktoré jej ženské osadenstvo fanúšičiek posielalo do správ. Nechápeme, ako to všetko dokáže, no má náš obdiv.

Hlavne za to, že všetko berie s úsmevom a prenáša ho aj na okolie. Minimálne Ruben sa jej smiechom nakazil (alebo to bolo naopak?) a na krátkom videu sa vysmiata dvojica nevedela zastaviť. Ruben je, zdá sa, šťastné a spokojné bábätko, ktorému ku šťastiu nič nechýba. Veď čo by mu aj chýbalo, keď má okolo seba obrovský oceán lásky? Máriine slová to vystihujú veľmi trefne: "Moje deti mi nikdy neboli prekážkou, v ničom. Iba obrovským obohatením!!!"