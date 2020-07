Marcinková sociálne siete odmieta: Sú umelé a neprirodzené, neviem si urobiť ani len selfíčko!

Galéria (14)

Deviateho marca 2020 ešte v Bratislave nakrúcala. O deň nato však koronavírus spomalil svet nás všetkých. A keďže sa zrazu zrušili všetky hromadné aktivity vrátane nakrúcania filmov, kde ju obsadili, tak sa s manželom Martinom (frontmanom skupiny Heľenine oči) a dcérkou Emou rozhodli odísť do Prešova. V dome so záhradou je im predsa len príjemnejšie než medzi stenami ich bratislavského bytu, hoci bežný život vo svojej štvrti majú veľmi radi. Na východ chodia pravidelne vždy, keď sa im podarí nájsť si dva týždne voľného času, aby tam Gabikin manžel mohol pracovať s kapelou. Lenže teraz je všetko iné. Rovnako ako náš rozhovor, ktorý sme robili na diaľku.

Ako teraz vyzerajú vaše dni?

Väčšinu času venujeme hre a zabávaniu našej dcérky. Keď som pri nej, nestíham nič iné. Ja teda popri nej neviem navariť a tak. Až keď som sa stala mamou, pochopila som, že nikdy nemôžete súdiť inú mamu a hovoriť jej, čo všetko by mala alebo nemala popri dieťati stihnúť, lebo každé dieťa je iné. Naša Ema sa napríklad teraz budí asi každú pol až trištvrte hodinu, a tak v tých medzičasoch sa snažím dobiehať to, čo nestíham, keď je hore. A to my máme len jedno dieťa. Moja sestra má tri, takže my sa vôbec nemáme právo sťažovať. A ani sa nesťažujeme. Dvakrát denne s Emou vybehneme na záhradu, striedame sa pri nej, vtedy ten druhý varí či upratuje... Alebo si idem zabehať.

Sú rodičia, ktorí celý svoj život prispôsobia dieťaťu, a takí, ktorí sa usilujú o presný opak. Kde sa v tomto spektre nachádzate vy?

Asi niekde v strede. Predtým, než sa nám Ema narodila, som dúfala, že sa bude vedieť viac začleniť do nášho života. Ale potom som pochopila, že dieťa sa nedá nahovoriť na všetko, čo chcem ja, a občas sa treba prispôsobiť jeho temperamentu. Niekedy sa musíme prispôsobiť my jej a inokedy sa prispôsobuje ona nám.