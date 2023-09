Na maniačku Katku sa ženie vlna KRITIKY: Kondómová dáma, nazvala ju porotkyňa!

V relácii Nákupné maniačky to naberá na obrátkach.

Štvrtková maniačka Katka si tému luxusný ľan pretvorila po svojom. Vzala si biele ľanové šaty a pomocou kvetou sa pretvorila na vílu. Súperky tvrdili, že nemajú čo hodnotiť, keďže má na sebe len jeden kúsok odevu, no jej outfit stál na príbehu, ktorým spomínala na svoju starú mamu.

Jej šatník však súperky nešetrili. "Táto kabelka s opätkom je čistý gýč. Mala by ísť do múzea," povedala Romana. Stylistka Katka neostala svojej povesti nič dlžná a na adresu perál povedala: "Nekupovala by som si fejk. Pokiaľ na ne nemá, nech si našetrí!" Súťažiacu Katku si zastala Monika s učiteľkou Fanny a snažili sa v jej šatníku nájsť použiteľné kúsky.

Na súťažiacej sa utrhli z reťaze aj samotní porotcovia. Ema Fajnor na Katkin obľúbený outfit s ružovými latexovými legínami povedala len: "Kondómová dáma." Marián sa taktiež neštítil a povedal, že už by mohla nosiť decentnejšie veci, z ktorých nevykúka zadok. Diváci sa zhodli na tom, že jej šatník je nevkusný: „Toto je Britney Spears na dôchodku. Hotová bordel mama!” A čo si myslíte vy? FOTO Z NÁKUPNÝCH MANIAČOK NÁJDETE TU!