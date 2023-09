Maniačka Katka si nedala servítku pred ústa: Svoj názor na Moniku NIKDY nezmením!

Galéria (41)

Prostoreká Katka mnohým vyarzila dych svojimi uštipačnými poznámkami, ktoré boli pre mnohých divákov cez čiaru. Stotožňuje sa so svojimi názormi aj s odstupom času? "Za každým svojím vyhlásením a komentárom si stojím. Áno, mohla som veci vravieť iným tónom, ale toto som proste ja, temperamentná a ohnivá povaha. Asi by som mala navštevovať kurzy ovládania agresie," dodala so smiechom.

V tejto šou by mala byť ako ryba vo vode. Zdroj: TV JOJ

Katkin štýl buď milujete, alebo nenávidíte. Najväčšou odporkyňou a zároveň sokyňou v tejto súťaži bola Monika, na ktorú Katka nemá pekného slova: "Monika by mi ako človek nikdy nesadla. Ono je totiž veľký rozdiel byť v jednom butiku 30 rokov a predávať tam svoje oblečenie v porovnaní s tým, že ja pracujem na viacerých projektoch, obliekam kampane, videoklipy, časopisy či poslancov a starám sa o šatník rôznym zvučným menám. Toto robím ja, ona je len majiteľka/predavačka vo svojom obchode," povedala nám ostro.

Hádky sa ďalej stupňovali a dámy sa predbiehali v urážkach. Moňa mala chuť svojej súperke dokonca vraziť. Zdroj: TV JOJ