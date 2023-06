Mamba Dasha otvorene: Chýba mi moje staré ja! (Rozhovor)

Galéria (16)

Je pre teba leto obdobím, kedy upúšťaš od mejkapu a užívaš si prirodzenosť v maximálne možnej miere?

Prirodzenosť si užívam celoročne. Na bežný deň sa skoro vôbec nelíčim, aj keď obdivujem ženy, ktoré si ráno spravia mejkap a potom sa celý deň cítia krásne. V tomto som príliš lenivá. Maľujem sa do divadla, na točenia, fotenia či na eventy a vtedy sa cítim výnimočne.

Témou tejto Evy je horúce leto vo všetkých významoch. Ako vyzerá hot summer v podaní Mamby?

Niečo nad 30 stupňov, bazén, krásny výhľad, dobré jedlo a chladený drink v ruke. Samozrejme, moji chlapci sa jašia v tom bazéne a ja ich sledujem.

Prezývka Mamba ti prischla vďaka letnej televíznej šou a väčšina ľudí ťa aj vďaka nej považuje za exotickú dračicu. Vnímaš sa tak aj v súkromí?

Verím, že teraz budem hovoriť za mnohé z nás. Som totiž presvedčená, že všetky máme v sebe dračicu, rovnako ako milujúcu princeznú, intelektuálnu hanblivku či emotívnu dušu. Len si vyberáme, komu čo ponúkneme a ukážeme. Možno preto nám muži niekedy nerozumejú.

S Tonym Poruchom tvoríte krásny stabilný pár a tešíte sa spolu z malého Manola. Kedy to medzi vami začalo iskriť?

Nebolo to hneď. Myslím, že ma začal registrovať v X-Factore. Následne sme spolu robili muzikál Hairspray, ale ja som v tom čase mala taký neporiadok v živote, že som bola stále utiahnutá, zamyslená a s nikým som sa poriadne nebavila. Nemali sme teda ani možnosť nejako hlbšie sa porozprávať. Potom som si ho však objednala ako tanečníka do klipu k mojej pesničke. Tam sme sa vlastne až oficiálne zoznámili a zároveň aj dali dokopy. Osobne si myslím, že Tony je môj fanúšik číslo jedna.

Herečka aspeváčka je tvárou letnej titulky nášho magazínu. Zdroj: Adam Tarana