Galéria (36)

Harry svojím rozhovorom pre TV CBS s Oprah Winfrey otvoril otázku dedičstva po matke. Britský denník The Independent sa na túto tému pozrel detailne a priniesol zaujímavé informácie o majetku princa.

"Mám iba to, čo mi nechala mama. Bez toho by sme to nedokázali," hovoril o "oslobodení" spod vplyvu kráľovskej rodiny a "úniku" do Spojených štátov. "Akoby bola s nami počas celého tohto procesu," povedal Harry. (pokračovanie tu)