Mali takú DRZOSŤ?! Hanychová a Dopita si spolu mali začať Soukupovi ROVNO pod nosom!

Galéria (42)

S Mirkom Dopitom, bývalým hráčom amerického futbalu, ktorý sa v súčasnosti venuje realitám, natočili dokonca živé video, kde im ľudia mohli klásť otázky. Svorne tvrdili, že vzkriesenie svojho vzťahu starostlivo zvážili, aby neublížili spoločnému synovi. Mirek dokonca na kameru zahlásil, že nad tým premýšľali dlho. Avšak ako je to možné, keď Agáta len pred mesiacom ohlásila rozchod s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom? Dôveryhodný zdroj pre Blesk teraz odhalil, že nový vzťah vznikal otcovi Hanychovej dcérky Rozárky rovno pod nosom!

Všetko pritom začalo v lete neverou v úplne inom vzťahu. Dopita mal na Bali podviesť svoju manželku Terezu, pričom v tom čase bol s nimi na ostrove aj syn Kryšpín. Agáta sa vtedy nachádzala so Soukupom a dcérami v jeho vile v Marbelle. "Dopita bol vtom čase pristihnutý svojou manželkou pri nevere a tej došla trpezlivosť. Celé to začal riešiť s Agátou a tá sa stala jeho vŕbou. Dokonca to neustále dokola riešila so svojím partnerom Jaromírom Soukupom, ktorý dával v tom čase dobre mienené rady,“ opísal zdroj situáciu.

Agáta s deťmi v Marbelle. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová