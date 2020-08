Má 43, no vyzerá stále na 20: Jedna z najkrajších žien planéty prisahá na tieto 2 veci! (FOTO)

Galéria (25)

Vždy si robí mejkap úplne sama

Na to, aká je Shakira hviezda, je to prekvapivo "obyčajná" a normálna baba. Nevyhadzuje tisíce za vizážistky a mejkap si robí vraj úplne sama, dokonca aj na svoje vystúpenia a koncerty! Najradšej má jednoduchosť a prirodzenosť, takže si väčšinou len zvýrazní oči a na pery použije jemné prírodné farby. Prišla na to však až po rokoch, keď si uvedomila, že teraz, keď nenosí toľko mejkapu, si príde oveľa krajšia ako kedysi, keď na sebe mala výrazné očné tiene a hrubú vrstvu mejkapu.

Keby mohla, chodila by v takomto outfite stále. To by si ju však nikto nefotil... Zdroj: Instagram/ @shakira

Ako by sa obliekala, keby mohla byť úplne sama sebou?

Sme u speváčky síce zvyknuté na nablýskané a luxusné róby, no keby bolo iba na nej, obliekala by sa úplne inak. Najradšej by sa na červený koberec vybrala v džínsoch a tričku, no je jej jasné že "by si ma potom nikto ani nevšimol a nefotil, z čoho by som nakoniec bola veľmi sklamaná. Takže viete ako - musím ísť s davom krásne najstajlovaných žien a jednoducho sa niekedy prekonať."

Tajomstvo jej krásy

Začína vám byť asi jasné, že jej postoj ku kráse aj životná filozofia sa zakladá na jednoduchosti a elegancii. V kráse aj móde sa drží zásady - hlavne jednoducho a aj jej najväčšie beauty tajomstvo je v tomto štýle: "Ochrana pred slnkom a úsmev!" Úsmev a krásne zuby sú jej prioritou číslo dva (po kvalitných krémoch s vysokým SPF faktorom) a stará sa o ne najlepšie, ako vie. Keď bola ambasádorkou značky Crest 3D White, jej úlohou bolo usmievať sa všade a poriadne naširoko. Vtedy sa jej stávalo, že ju fotografi museli prosiť, aby sa prestala na chvíľu ceriť a snažila sa tváriť sexi a zvodne.