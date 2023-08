Má 102 rokov a na Instagrame 3 milióny followerov: Najbizarnejšia módna ikona Iris Apfel

Takto hravo by sme chceli zostarnúť.

Galéria (22)

Ak si chcete zlepšiť deň, pozrite si Instagram azda najstaršej influencerky na svete. Iris Apfel oslávi 29. augusta neuveriteľných 102 rokov a nezdá sa, že by sa poberala do dôchodku, alebo teda niekam inam (veď viete kam). Skôr naopak, pôsobí stále sviežejšie a bláznivejšie, ale veľmi šarmantným spôsobom.

Ako sa vlastne táto úžasná dáma dostala k spoluprácam so značkami ako H&M a Nude? Nuž tak, že si ju jednoducho vyčíhali. Mala vtedy 97 rokov, čo iste uznáte, nie je úplne najoptimálnejší vek na rozbiehanie kariéry v modelingu, ale Iris to má úplne na háku a stále cestuje, pracuje a chvalabohu pre nás, postuje nové príspevky na Insta, ktoré sú také farebné a plné energie, že si ich dávame ráno namiesto kávy.



Iris sa drží hesla "viac je viac" a ideálne k tomu ešte pridá. Napriek tomu, že sa oblieka krikľavo, mimoriadne nápadne a zásadne chodí ovešaná ťažkými šperkami, vyzerá neuveriteľne štýlovo. Štýl vraj podedila po svojej mame, ktorú nikdy nevidela neupravenú.