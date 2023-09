Lorelai, brzdi s tým botoxom a Paris, si to ty? Takto vyzerajú herci z Gilmoriek teraz!

Galéria (55)

Scott Patterson alias Luke (65)

Ej, či sme len tým dvom držali palce! Luke bol prototyp frflavého, ale v jadre dobrého a zásadového chlapíka a to prekáranie s Lorelai nás náramne bavilo. Scott Patterson oslávi o niekoľko týždňov šesťdesiate štvrté narodeniny a je pravda, že úspech postavy Lukea už nikdy nedokázal napodobniť. Zahral si zopár nenápadných seriálových rolí, založil spoločnosť zaoberajúcu sa dovozom kávy a pravidelne nahráva podcast "I Am All In" venovaný ako inak Gilmorkám. A zostarol ako víno.