Letné radovánky Beckhamovcov v Taliansku: Musela zakročiť polícia, porušili zákon!

Slávni Beckhamovci sa rozhodli stráviť zopár dní na jednom z najkrajších miest v Európe, na talianskom pobreží Amalfi. Radovánkam sa oddávali naplno, až ich musela navštíviť polícia.

Počas toho, ako si užívali na svojej jachte blízko dychberúceho pobrežia, ich prišla vodná polícia upozorniť na to, že ich najmladší potomkovia, konkrétne Cruz (16) a Harper (10) jazdili na vodných skútroch bez dozoru a povolenia. V Taliansku je totiž na tieto vodné "hračky" stanovená veková hranica 18 rokov. Noviny The Sun zverejnili informáciu, že bývalý futbalista strávil asi hodinu vysvetľovaním situácie pred autoritami. Páni policajti však boli pravdepodobne viac ohromení samotným Davidom ako tým, čo sa naozaj stalo a preto celá situácia skončila spoločnou fotkou.

Beckhamovci Zdroj: Instagram/ @davidbeckham

Talianske radovánky slávnej rodiny majú však aj iný dôvod - nájsť to najkrajšie miesto na svadbu ich najstaršieho syna Brooklyna a jeho snúbenice, Nicoly Peltz (FOTO TU). Z dôvodu pandémie museli s plánmi na svadbu počkať a preto samotné prípravy aj plány zatiaľ nechávajú na neskôr. Ak by si však vybrali práve Amalfi, určite by to bola svadba desaťročia. Pobrežie je totiž jedno z najromantickejších miest, aké existujú. Presvedčte sa sami v našej GALÉRII!