Láska alebo divadlo? Expert na reč tela prehovoril: Šokujúce informácie o vzťahu Beckhamovcov

Galéria (12)

Victoria a David 4.júla oslávili 21. výročie ich svadby. Ťažko uveriť, že prešlo už toľko času, odkedy sa Vicky prešla v šatách od Very Wang v kostole v Dubline!

Napriek tomu, že už roky pôsobia ako najzamilovanejší pár sveta, expertka na reč tela, Judi James, odhalila, kto sa v ich vzťahu namaká viac. "Je jasné, že chcú pôsobiť ako silný pár, ako celok. No na maličkostiach vidieť, že na vzťahu sa najviac narobí Victoria," hovorí Judi. Ilustruje to na príklade, kde Victoria objíma Davida a on nečinne stojí a pozerá do diaľky. Zaujímavý postreh mala aj pri fotke z ich večere v Paríži. "Ich póza jasne definuje, že sú šťastný pár. No keď sa pozriete bližšie, vidíte, že David sa pozerá do kamery s trochu umelým úsmevom a Victoria ho nedrží za ruku ale za zápästie. Celá póza pôsobí strojene a neprepojene." Treba však dodať, že vzťah po 21 rokoch manželstva vyzerá trochu inak ako v prvých mesiacoch zamilovanosti, preto je bežné, že pózy a gestá už nie sú preafektované.

Victoria a David Beckhamovci Zdroj: Instagram/ @victoriabeckham

Či už má Judi pravdu alebo nie, svetom prednedávnom kolovala klebeta, že manželia sú na hranici rozvodu. Pár to, samozrejme, nepotvrdil a nám ostáva len dúfať, že ich čaká ďalších xy rokov.