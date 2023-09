Lakatošová miluje toho istého muža dlhých 30 ROKOV: Silné, čo manželovi odkázala na výročie

Galéria (59)

Niekdajšia kráľovná krásy našla šťastie po boku bývalého moderátora a podnikateľa Paliho Chovanca. Spoznali sa už v roku 1993! "Zoznámila nás dramaturgička Gabika Drobová pri spoločnej večeri. Okamžite sme jeden druhému padli do oka a krátko po tom sme spolu začali chodiť," povedal pred rokmi o osudnom okamihu Chovanec pre Topky. Cesta Lakatošovej a Chovanca k oltáru trvala dlhých 12 rokov a hoci nebola priamočiara, pár si totiž viackrát dal pauzu, napokon svoj vzťah spečatili. Ich veľkolepá svadba sa konala v septembri 2005 v Trenčianskej Teplej.

Lakatošová a Chovanec privítali svoje prvé dieťa, syna Christiana, na svet v roku 2006. O osem rokov do ich rodiny pribudla dcérka Valentínka. No a práve teraz, koncom septembra, misska a jej manžel oslavujú už 18. výročie sobáša. Silvia nešetrila silnými slovami na adresu milovaného Paľa. "Presne viem, čo si mi vtedy Pali povedal. Pamätám si to už 18 rokov a asi nikdy nezabudnem,“ napísala na margo jednej z fotiek zo sobáša, na ktorej sa šťastne usmieva.