Kvetka Horváthová sa vydala po TROCH mesiacoch vzťahu, teraz priznáva: Ľudia si ŤUKALI na čelo!

Galéria (41)

Reč je o stálici Markízy , Kvetke Horváthovej, ktorá teraz svojej domovskej televízii poskytla rozhovor. Nevyhla sa ani téme svojho vzťahu, s manželom Júliusom totiž koncom augusta oslávili už 24. výročie sobáša! Presný recept na šťastné manželstvo moderátorka nemá. "Je to veľmi individuálne, naozaj to závisí od tých dvoch ľudí, ako sú nastavení, ako sa vedia dopĺňať, ako im to funguje, aké sú povahy. Je to naozaj veľmi komplikované… Je to proste len o tom, že sa s tým vyvoleným nájdete. No a mám pocit, klopem na drevo, že my sme našli, a dúfam, že nám to takto vydrží až do konca našich životov,“ dúfa Kvetka.

Kvetka Horváthová a Zuzana Čimová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcmaKpcNyWL/