Kto je Leona Novoberdaliu? OBROVSKÉ plusy novej MISS SLOVENSKO!

Galéria (25)

Ako dieťa sa venovala krasokorčuľovaniu, baletu a športovej gymnastike. Súťažila vo fitness a obstála by aj pri partičke tenisu, ktorého sa pre problémy s chrbticou musela vzdať. O 15-tich rokov sa tak venuje joge a plávaniu. V minulosti pomáhala ako dobrovoľníčka v Červenom kríži a Klube Detskej Nádeje. 23-ročná Bratislavčanka má o 15 rokov mladšiu sestru, 173 cm, dlhé blond vlasy a jeden veľký splnený sen - obstála v tvrdej konkurencii superkrásnych finalistiek a stala sa MISS SLOVENSKO 2020!

"Miss by nemala byť len krásna, ale mala by mať aj niečo v hlave. Táto dievčina by Slovensku v zahraničí určite hanbu neurobila," stojí v jednom z fanúšikovských komentárov na profile @missslovensko.

Pokiaľ ide o vzdelanie a vedomosti, Leona je skutočná hlavička. Je absolventkou politickej ekonómie na King´s College London a v súčasnosti pracuje pre investičnú spoločnosť. "Budúcnosť patrí ľuďom, ktorí využívajú nové výzvy a skúšajú nové veci," povedala pre TV JOJ. Pozrite si Leonine FOTKY.

Anketa Páči sa vám nová kráľovná krásy Leona Novoberdaliu? ÁNO. 27%

NIE 73% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Korunkou pre 2. vicemiss sa po veľkolepom finále pýši Kristína Víglaská a druhou najkrajšou Slovenkou pre rok 2020 je Viktória Podmanická. Ich fotky uvidíte TU. Dievčatám blahoželáme a želáme veľa úspechov!