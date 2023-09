Krásavec z filmu 365 dní ukázal mladučkú FRAJERKU: Najsexi pár sveta? Wau, tí sa NAŠLI

Galéria (55)

Ten si v eroticko-romantickej dráme 365 dní podmanil krásnu Lauru v podaní Poľky Anny-Marie Siekluckej a spoločne si svojím príbehom zase podmanili divákov na Netflixe. No komu patrí srdce fešáka Micheleho v skutočnosti? Ako pripomenul Daily Mail, herec je rozvedený, módnu návrhárku Roubu Sadeeh si bral v roku 2014. Rozvod nasledoval o štyri roky neskôr, navždy ich však budú spájať synovia Marcus a Brando. Michele je zamilovaný opäť a to do mladučkej modelky a influencerky menom Moara Sorio, ktorú na Instagrame sleduje aj naša Adriana Sklenaříková.

Michele Morrone a Anna-Maria Sieklucka stvárnili hlavných hrdinov filmu 365 dní. Aj keď v to fanúšikovia dúfali, ich láska sa z obrazoviek do reality nepreniesla. Zdroj: Getty Images