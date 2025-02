redakcia EVA Redakcia EVA

Keď ide o lásku, aj monarchovia sú len ľudia. Časy, kedy boli do romantických zväzkov nútení sú už, zdá sa, definitívne za nami, a oni požiadali o ruku tie, ktoré milovali. Ako? No, nie vždy to bolo úplne romantické. Máme podrobnosti!