Krainová, Studenková a Bílá na spoločnej selfie: Neuveriteľné, veď vyzerajú ako rovesníčky!

Studenková (66), Krainová (47), Bíla (54) na jednej fotke - to je pohľad!

Tri známe krásky sa stretli na slávnostnom otvorení novej kliniky v Prahe a ako inak, všetky tri boli dokonalo nahodené! Ich outfitom panovala biela a krémová, nechýbali ani krásne účesy a hlboké výstrihy. Ako to len robia?

Superštýlová Simona Krainová. Zdroj: instagram / @simonakrainova

Modelka s postavou bohyne, Simona Krainová (47), miluje život a všetko, čo ponúka! Aj to jedna z vecí, ktorá z nej robí sexi kosť aj keď už dávno nemá dvadsať. Vlasy zveruje odborníkom v salóne Yes Visage, kde jej ich aj predlžujú. Obľúbené rozmaznávajúce rituály? Jednoznačne sauna. Tým, že ju má doma, môže si ju vychutnať kedykoľvek. Je to ideálny spôsob, ako detoxikovať telo a načerpať novú energiu. Vďaka spolupráci s klinikou, ktorej je zárovej aj tvárou, má zákroky ako botox a občas mezoterapiu zadarmo.