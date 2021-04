Kurnikovová ukázala tváričku ročnej dcérky: Ten pohľad roztápa srdce! (FOTO)

Galéria (37)

Bývalá tenistka Anna Kurnikovová a spevák Enrique Iglesias sú vo vzťahu už takmer dve desaťročia. „Manželstvo pre mňa nie je až také dôležité. Verím v záväzky a som šťastná v našom vzťahu s Enriquem,“ povedala Anna pre magazín People. Od roku 2017 sú z nich pyšní rodičia dvojičiek Lucy a Nicholasa (v januári minulého roku k súrodencom pribudla sestrička Mary). O druhom tehotenstve tenistky verejnosť netušila, kým španielsky magazín Hola! nezverejnil fotky, na ktorých sa Anna s tehotenským bruškom opaľovala na lodi na Miami.

Enrique a Anna sa v spoločnosti neukazujú a o svojich súkromných záležitostiach príliš nehovoria. Aj to je dôvod, prečo Anna upadla do zabudnutia. O to viac budete prekvapení, ako detialne zverejnila tváričky svojich detí. Pozrite, na ktorého z rodičov sa malá Mary viac podobá. (GALÉRIA)