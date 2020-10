Koronavírus udrel v plnej sile: Kim Kardashian zverejnila desivé fakty o nákaze jej manžela

Galéria (26)

"Kanye to mal na začiatku, keď ešte nikto netušil, o čo presne ide,“ povedala Kim pre magazín GRAZIA. "Bolo to také strašidelné, desivé a neznáme! Boli sme doma iba my a naše štyri deti. Nikto iný, kto by mi pomohol."

Koronavírus neobišiel ani rodinu Kardashian-West. Zdroj: instagram/KK

Kim uviedla, že Kanye mal pozitívny test zhruba v rovnakom čase, kedy Tom Hanks a jeho manželka Rita Wilson (v polovici marca, pozn. redakcie).

Kanye svoje skúsenosti s COVID-19 zhrnul v komplexnom rozhovore pre Forbes. "Zimnica, trasenie sa v posteli, horúce sprchy, prezeranie inštruktážnych videí, čo mám a čo nemám robiť, aby som sa z toho dostal,“ vysvetlil. Humor ho však neopúšťa ani v prípade tak vážnej témy, ako je koronavírus: "Pamätám si, že mi vtedy niekto povedal, že Drake má koronavírus a moja odpoveď bola, že Drake predsa nemôže byť viac chorý ako ja!“ (Rapper Drake neskôr oznámil, že mal negatívny test)