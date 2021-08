Komplexy krásnych Sloveniek: Čo kedysi trápilo Máriu Čírovú, Emmu Drobnú a Tinu?

Galéria (52)

Emma Drobná pred Miss Slovensko 2021 Zdroj: MARTIN DOMOK

Verili by ste, že krásna Emma Drobná, ktorá predvádza svoje krásne krivky na Instagrame jedna radosť, sa voľakedy trápila s nadváhou? „Keď som bola dieťa, mala som miernu nadváhu. To ani nebol môj komplex, ale iné deti mi to dávali pocítiť. Z toho som bola smutná. Začala som hrať volejbal, vyrástla som a časom sa to celé zmenilo. Ale stále to mám v podvedomí, že čo ak sa kilá vrátia,“ spomína úspešná speváčka. Možno práve malá trauma z detstva je dôvodom, prečo sa z Emmy stala vášnivá športovkyňa. Pravidelne cvičí, zdravo sa stravuje a musíme uznať, že má naozaj dokonalú postavu.