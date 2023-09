Komik Bekim: Takto vyzeral tesne po nešťastnej nehode!

Galéria (40)

Bekimov životný entuziazmus nenaruší nikto a nič. On je optimista od špiku kosti a bez ohľadu na to, čo si kto myslí žije tak, ako sám chce a ako sa cíti šťastný. Jednoducho robí to, čo mu prináša radosť, spokojnosť, ale aj to, čo prináša radosť ľuďom okolo neho.

Pozitívne nazeranie na svet má zakódované v génoch. Nevyprchalo z neho ani po tragickom úraze v roku 2005, kedy sa mu stala vážna nehoda na bikrosových pretekoch v českom Přerove. Vtedy mal 16 rokov a súkromné fotky z tohto obdobia pred pár dňami zverejni na sociálnej sieti. "Pozerám si fotky z môjho prvého liečenia v NRC Kováčová a tak vám poviem, že velmi dobre som vyzeral. Na otázku čo ma v živote najviac motivovalo máte odpoveď na fotke," dodal k archívnym snímkam.

Bekim s dcérkou Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cuq-U8xqEOl/

Bekim si pri nešťastnej nehode zlomil štvrtý krčný a rozdrvil piaty krčný stavec, ktoré zatlačili na miechu a spôsobili jeho ochrnutie. V dôsledku trvalých následkov skončil na invalidnom vozíku. Bekim po vypočutí krutej diagnózy nikdy nad svojím osudom neplakal, naopak vzoprel sa mu a tvrdou drinou sa mu nehybné telo počas rokov podarilo opäť aspoň trochu rozhýbať. Dnes k rovnaký výkonom motivuje aj ostatných v crossfit gyme, ktoré spolu s kamarátmi založil v Pezinku.