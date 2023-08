Kollárova mamička LAURA oslavuje narodeniny: Smutné PRIZNANIE!

Galéria (47)

Predseda parlamentu Boris Kollár sa od júla teší z ďalšieho potomka, synčeka Abnera mu porodila podnikateľka s módou Laura Vizváryová. Dvojica stihla po narodení spoločného potomka už aj dovolenku pri mori, konkrétne v slovinskom Portoroži. Laura, ktorá má z predchádzajúceho vzťahu ešte synčeka Peťka, nezaháľa ani po pracovnej stránke. "Nič nie je viac, ako keď ľúbite svoju prácu,“ napísala k fotke zo svojho salóna.

Laura Vizváryová Zdroj: IG/L.V.