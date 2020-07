Klobúk dolu! Eva Longoria prekvapila parádnou figúrou v plavkách: Modelku však nečakajte

Galéria (30)

Kilá navyše, no a?

Nie každý je posadnutý nosením veľkosti 0. Eva Longoria síce vôbec nie je tučná, ale v minulosti sa rozhodne nemohla pýšiť tehličkami na bruchu. Svoju "nedokonalú" postavu ale nikdy nemala problém vystaviť ani na sociálne siete, kde sa naopak všetci snažia ukázať sa v dokonalom uhle, svetle, póze... Za túto odvahu máme Evu ešte radšej.

Eva Longoria na Paris Fashion Week. Zdroj: Northfoto

Nie som tehotná!

Pred pár rokmi média žili zo senzácie, že je Eva konečne tehotná. Sama herečka ale otvorene priznala, že tomu tak nie je a aj keď priznáva, že jej brucho vyzeralo ako tehotenské, mohlo za to niečo úplne iné. "Videla som niektoré svoje fotky, kde som naozaj tučná, ale poviem vám, je to tým, že som jedla syr. Každý mi hovoril, že som tehotná, ale naozaj nie som. Bolo to len intoleranciou na laktózu. Musím to povedať na rovinu, lebo celá rodina mi začala volať. Áno, vyzerala som ako tehotná, ale bola som len nafúknutá..." prezradila vtedy Eva cez sociálne siete. No humor jej naozaj nechýba.

Eva potom ale naozaj otehotnela a bruško jej vtedy narásto naozaj poriadne. Odvtedy už však prešli 2 roky a 45-ročná herečka vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.