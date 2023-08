Katka Žbirková s NOVÝM MUŽOM? Po Mekyho smrti sa ukázala s jeho kamarátom!

Galéria (18)

Dvojica sa brala v roku 1988. Zdroj: Archív M. Ž.

To by sa mohlo zdať prekvapujúce vzhľadom na to, že posledné mesiace ju zamestnávala predovšetkým snaha o šírenie odkazu a uchovanie pamiatky na jej milovaného manžela. Usporadúvala koncerty, besedy, výstavy a mnohé iné akcie, na ktorých sa sústredila iba na jediné, a to vzdať česť hudobnej legende, s ktorou spečatila svoj osud ešte v roku 1988 a mala s ním deti Davida a dcéru Lindu, píše Život.sk.

S odstupom času sa navyše zdá, že práca a spoločnosť iných ľudí urobili svoje a ona sa pomaly z veľkej straty spamätala. V programe českého Blesku s názvom Kápni božskou! dokonca priznala, že po vyše dvoch rokoch smútenia za legendou československej hudby je znovu otvorená novému vzťahu. Podľa najnovších informácií, ktoré len nedávno zverejnili české médiá, by sa mohlo zdať, že blondínka je nielen pripravená a otvorená láske, ale nie je vylúčené, že už má po svojom boku nového muža.

Výstava osobných predmetov zosnulého speváka Miroslava Žbirku na Bratislavskom hrade. Na snímke Katarína Žbirková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na premiére filmu Můžem i s mužem sa totiž objavila v spoločnosti multiinštrumentalistu Jana Horáčka (48), mladšieho o osem rokov. Ten bol od roku 2001 členom kapely jej zosnulého manžela. Samotná Katka, ktorá sa na akcii dobre zabávala, však nechcela nič prezradiť a o sympaťákovi vedľa seba hovorila veľmi opatrne. „Honza je kamarát, poznáme sa už roky,“ priznala spomínanému denníku, ktorý sa z nej snažil vymámiť ešte viac. Ona však na otázku, či ide o nového muža v jej živote, neodpovedala… FOTO KATKY S NOVÝM MUŽOM PO JEJ BOKU NÁJDETE TU!