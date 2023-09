Karolína Chomisteková radí: TAKTO si urobíte dokonalú fotografiu!

Ženy, úsmev! Dokonalá fotka o 3...2...1

Takto si to predstavuje každá z nás. No pravda je väčšinou taká, že z 3 000 fotografií pri veľkom šťastí vyberieme jednu, maximálne dve, kde nežmurkáme, nie sme rozmazané či v zlom uhle. Teraz môže byť však všetko inak. Galaxy Z Flip5 ponúka štýlovo jedinečný zážitok so skladacím vreckovým zariadením navrhnutým špeciálne pre kreatívnych jednotlivcov. Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a funkciám je Galaxy Z Flip5 jednoducho najvšestrannejší zo všetkých telefónov Samsung Galaxy.

Vďaka rozmernému oknu Flex Window si môžete pohodlne odfotiť selfie pomocou špičkového zadného fotoaparátu. Režim FlexCam umožňuje snímať z rôznych uhlov bez manuálnej manipulácie s telefónom. Pomocou režimu Flex Mode si viete rýchlo a jednoducho prezerať a upravovať perfektné fotky. V okne Flex Window je možné pomocou režimu Quick View fotografie hodnotiť, upravovať ich tónalitu alebo ich odstrániť. A keď nasnímate fotografiu priateľa, môže si ju pozrieť v režime Flex Window a hneď aj upraviť. Fotky z terénu ešte nikdy neboli ostrejšie vďaka funkcii Super Steady, ktorá zabezpečí, aby vaše fotografie vyzerali perfektne. Funkcia Auto Framing zabezpečuje, aby nikto na fotografii neostal mimo záber.

Pri slabom osvetlení môžete využiť obľúbené funkcie nočného fotografovania. Systém spracovania signálu poháňaný umelou inteligenciou spoľahlivo odstráni všetok rušivý šum, ktorý škodí nočným záberom, a zároveň zvýrazní detaily a farby v zábere. A pri fotografovaní z diaľky príde vhod digitálny 10-násobný zoom.

Samsung Galaxy Z Flip5 Zdroj: SAMSUNG

Máte chuť na niečo väčšie? Galaxy Z Fold5 je dokonalý nástroj na všetky druhy práce s obrím displejom.

Hlavnými prednosťami telefónu sú obrovský displej a batéria s dlhou výdržou, a to všetko v najtenšom a najľahšom tele zo všetkých doterajších telefónov Galaxy Z. Zmestí sa všade a má jednoznačne najvyšší výkon.

Samsung Galaxy Z Fold5 Zdroj: SAMSUNG