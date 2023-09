Juraj Droba má syna, jeho manželka zvádzala v pôrodnici BOJ: 12 hodín ÚTRAP!

Galéria (43)

Ako píše Život.sk , bratislavský župan Juraj Droba sa dočkal ďalšieho vytúženého potomka. Jeho manželka Mirka priviedla na svet syna, ktorý dostal meno Jakub Móric.V pôrodnici sa poriadne vytrápila. "Chlapčiatko naše je konečne na tomto svete. Po dvanástich hodinách boja a štyri dni po termíne prišiel dnes o 5:50 ráno cisárskym rezom na svet Jakub Móric Droba. Moju Mirku bezhranične milujem, no po dnešku má moju absolútnu úctu a obdiv. Je v poriadku, ale celá ubolená," zdieľal politik na Facebooku.

Juraj Droba a jeho manželka Miroslava už majú po jednom dieťati z minulých manželstiev. Zdroj: Martin Domok