Brad Pitt rock ´n´rollu, 59-ročný Jon Bon Jovi, sa postaral o poriadnu dávku retra! Na Instagrame ukázal okrem svojej závideniahodnej hrivy aj odhalenú hruď a... fanynky šalejú! "Hot Hot Hot!" ... "Officially sexy!" ... "Oh my gooooood," stojí v komentároch pod Jonovou fotkou. Rozhodne nakuknite do GALÉRIE, rockerov jedinečný look vás okamžite katapultuje na slnečnú pláž! :-)