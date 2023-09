Johnny Mečoch s partnerkou sa rozhodli pre HYPNOPÔROD v zahraničí: TAKTO to dopadlo!

Galéria (53)

Od čias, kedy hviezdil v šou Tanec za milión či tvoril pár s tanečnicou Melániou Kasenčákovou, ubehli už roky. Johnny žiari spokojnosťou po boku krásnej ryšavky Petry. Koncom augusta prišiel na svet ich synček Luigi a tanečník nešetril slovami lásky pre svoju partnerku. "Ďakujem ti za to, čo pre mňa celý čas robíš, správne sa o mňa staráš, bojuješ, buduješ a užívaš si náš vzťah… To, ako si zvládla tanečne tvoj čas tehotenstva a hlavne, keď prišiel “deň D” si prešla skúškou skutočnej ženy, ktorá si slobodne a zodpovedne vybrala túto cestu, prišiel na tento svet náš synček a to je pre mňa najväčším splneným snom, ktorý vďaka tebe sa stal skutočnosťou. Si už teraz úžasná milujúca matka, moja žena, moja kráľovná! Milujem ťa, milujem vás, moja rodina,“ zdieľal dojatý Johnny.

Pre portál Topky teraz prezradil, že sa s partnerkou rozhodli pre hypnopôrod. "Bol to dlhý proces, no Peťka rodila v Brne v nemocnici, kde sa špecializujú na hypnopôrod. Nechcela rodiť klasickým spôsobom, zvolili sme si hypnopôrod, pretože je to viac späté s prírodou a dieťa sa má priniesť na svet nie v strese,“ vysvetlil. Nakoniec hrozilo, že ich prvorodené dieťatko príde na svet v aute! "Keď dostala kontrakcie, išli sme do nemocnice a už to vyzeralo aj tak, že porodí na diaľnici v aute a boli sme aj na túto možnosť pripravení,“ povedal Johnny s tým, že napokon to do pôrodnice stihli.

Johnny Mečoch a jeho partnerka Petra s tehotenským bruškom.

"Keďže išlo o hypnopôrod, mali sme štyri A4 plné požiadaviek. Žiadali sme izbu s vaňou, príjemné prostredie, svetlú izbu. Potom, keď porodí, aby jej hneď nezobrali malého a nebrali ho na vyšetrenia, aby mal ihneď kontakt s mamou, to sa volá bonding, čo sú dôležité prvé minúty pre dieťatko po pôrode a podobne. Peťke som tam spravil príjemnú atmosféru, aby sa cítila ako doma, pozapaľoval som jej tam sviečky, pustil príjemnú relaxačnú hudbu a vytvoril som také prostredie, ktoré značí oslavu a očakávanie života. Išlo skôr akoby o rituál a seansu, ako nejaké rezanie a chladné nemocničné prostredie. Tomu sme sa chceli vyvarovať,“ vysvetlil tanečník, ako prišiel jeho syn na svet.