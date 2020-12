JLo šokovala priznaním: Ex-partner ju už ako 20-ročnú posielal na botox! Poslúchla?

Galéria (26)

Zabudni! Nejako tak znela jej reakcia, keď sa ju vtedajší partner snažil poslať na botox. "Do dnešného dňa som nepodstúpila žiadnu úpravu botoxom. Nie je to nič pre mňa. Samozrejme, nemám nič proti ľuďom, ktorí to robia," priznala úspešná speváčka, herečka, tanečnica a najnovšie aj podnikateľka. Na trh sa totiž dostáva jej značka JLo Beauty!

"Mala som tuším 20 rokov a chodila som s jedným týpkom. On chodil k svojej kožnej lekárke, ja k svojej. Zatiaľ čo tá moja mi dala výborný čistiaci gél a SPF ochranu so slovami, že keď budem pravidelne používať toto, moja pleť bude zdravá a bude to super, jeho lekárka mala iný názor," pochválila sa JLo. V podstate mi chcela predstaviť účinky botoxu - našla mi na tvári malú vrásku so slovami, že je čas na botox. V 23-rokoch! Slušne poďakovala za názor a odmietla. Jej vtedajší nemenovaný partner ju však ďalej nabádal, pretože bol s botoxom už dobrý kamarát a sám si ho dával aplikovať. "Mala by si s ním začať aj ty," presviedčal ju.

Dnes je Jennifer rada, že už vtedy mala v týchto veciach jasno a dodnes nezmenila názor. Kto vie, ako by vyzerala dnes? Pravdepodobne by sa na seba veľmi nepodobala. Namiesto botoxu dodnes používa kvalitné prípravky bez zbytočných toxínov a čo najprírodnejšími infredienciami. Presne taká má byť aj jej kozmetická rada, ktorá sľubuje udržanie mladistvého vzhľadu.

P.S.: Aj keď Jennifer vtedajšieho partnera nemenovala, podľa dostupných informácií v tom čase randila s Wesley Snipesom, ktorý dnes na svoj vek (58) vôbec nevyzerá...