Jesenná móda podľa Amal Clooney: 8 outfitov na každý deň, ktoré sa oplatí skopírovať!

Amal ľudia poznajú ako manželku herca Georga Clooneyho, no táto seriózna ľudsko-právna advokátka s ním nechcela ísť ani len na rande. Vraj bol pojašený a neseriózny. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo a Amal dokázala, že nie je len nudná právnička, ale má zmysel aj pre detaily a neskutočne dobrý vkus. A čo je najhlavnejšie, úprimne Georga miluje (áno, aj on ju). A my vám teraz ukážeme, že táto dáma má od šedej myšky na míle ďaleko!

Dokonalá moderná princezná

Retro štýl, odvážny účes? Áno! Nudné farby a lodičky? Zabudnite! Priemerné nohavice by ste v jej šatníku nenašli. Amal vyzerá vždy dokonalo, hlavne keď sa má objaviť na verejnosti. Aj ona však potrebuje outfity na každý deň, ktoré ju zachránia, keď sa ponáhľa a nemá čo na seba. My sme vybrali zopár z nich, ktoré sa oplatí skopírovať. Jednoduché, štýlové a pohodlné. Na naše podnebné pásmo síce bude potrebný aj kabátik či pelerína, no to už necháme na vašom vkuse. Hlavne originálne!