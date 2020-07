Jennifer Love Hewitt totálne otočila: Cudzia tvár a kilá navyše! Veď na toto sa zle pozerá FOTO

Galéria (19)

Keby tuto Jennifer nebývala onehdy taká tenká, nikto by zrejme nezaregistroval, že dosť pribrala. Deje sa jej to v pravidelných intervaloch a čuduj sa svete, najmä, keď otehotnie a porodí. V tomto je život spravodlivý. Aj najbohatšie a najslávnejšie hviezdy bojujú s vlastným telom presne ako my, smrteľníčky z mäsa a kostí... a Jennifer slávi skutočne veľmi premenlivé úspechy. Pozrite sa SEM.

Jennifer Love Hewitt v The Client List.V GALÉRII UVIDÍTE, AKO VYZERÁ DNES. Zdroj: instagram / @jenniferlovehewitt

Nie je to však len váha, čo má Jennifer nové. Fotky na sociálnej sieti sú jasným dôkazom, že si ľahla pod nôž plastického chirurga. Fanúšikovia ju na niektorých fotografiách ledva spoznávajú. Pozrite si GALÉRIU.

Veľká časť zmien sa zrejme udiala v karanténe, pretože herečka je za normálnych okolností doslova na roztrhanie. Natáča, tancuje, spieva... Málokto o Jennifer vie, že je zanietená hudobníčka. Zatiaľ svojou produkciou veľký úspech nezožala, nemôžeme však povedať, že sa nesnaží. Vydala totiž niekoľko albumov, jeden z nich má kontroverzný názvov Let's go bang. POZRITE SI GALÉRIU.