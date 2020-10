Jennifer Lopez o kolísaní váhy: Toto urobím, keď trochu priberiem

Galéria (40)

Smoothie podľa J. Lo: proteínový prášok + banán + špenát + ryžové mlieko a slnečnicové maslo, čo je alternatíva k arašidovému maslu. Znie to odvážne, len čo je pravda, ale nedá naň dopustiť. „Disciplína je môj dobrý kamarát, no neznamená to teror na sebe. Všetko s mierou, to je moje heslo. Nikdy nebudem modelka, cítim sa dobre kdekoľvek v konfekčnej škále 4 až 8. Ak vybočím, uberiem sacharidy a som späť.“

Ten enormný tlak slávy a popularity si však svoju daň vyberá, či je to viac, alebo menej uvedomelá osobnosť. „Stará harcovníčka“ Jennifer neraz pripustila, že si to odnášajú jej vzťahy. Už len fakt, že máte v živote okrem svojej ženy aj jej manažéra, asistenta manažéra, asistentku asistenta manažéra, stylistov, kaderníkov, vizážistov atď., musí byť náročný a otravný.

Jennifer Lopez oslávila v júli 51 rokov. VIAC FOTIEK NÁJDETE V GALÉRII. Zdroj: Instagram /@jlo

„Dôležitá je vnútorná pohoda a tú už dnes mám. Nie 365 dní v roku, ale snažím sa. Musela som dozrieť do štádia, keď si dokážem nájsť na seba čas. Občas sa stačí iba zhlboka nadýchnuť a vypustiť z hlavy nedobré veci. Fakt, dobrý nádych a výdych vyriešia veľa. Nepotrebujete týždeň vo wellnesse, len sa na chvíľu zastavte a obklopujte sa veselými ľuďmi. Pretože ak sa budete cítiť dobre, budete zákonite lepšou partnerkou aj mamou.“ Jen sa cíti najkomfortnejšie v kruhu svojej veľkej rodiny, so svojimi sestrami, s bratrancami, so sesternicami a s kamarátkami: „Máme v žilách portorickú krv a kopec energie. Smejeme sa na úplných hlúpostiach a to je podľa mňa základ. Život má byť zábava.“ Veru, Jennifer, rozumieme si. Pozrite si GALÉRIU.