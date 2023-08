Jennifer Lopez: Dokonalý imidž rovná sa vlastná značka

Galéria (27)

Sú skôr ako rodina než obliekači celebrít. "Vyrástli sme s ňou," tvrdí Zangardi a vzápätí dodáva, že človek sa nikdy nestane imúnnym voči J Lo a jej podmanivej žiare. "Nikto sa jej nevyrovná. Nikto nerobí to, čo ona. Alebo ako to robí ona. Tlačí všetkých okolo seba k tomu, aby sa stali lepšou verziou seba samých. Sám veľmi dobre viem, o čom hovorím.” Lopezka zase na oplátku obdivuje schopnosť Roba a Mariel spojiť módu, zábavu a hudbu do osobitnej značky šoubiznisu, ktorá ich klientom poskytuje výhodu pri slávnostných ceremoniáloch na červenom koberci, ale aj pri rezidenciách v Las Vegas. Ich prvým spoločným projektom bol videoklip Rihanny "Umbrella" a ďalej konzultovali debutovú prehliadku Kanyeho Westa. Medzitým prišli turbulentné chvíle pri obliekaní Heidi Klum, Cary Delevingne a Gwen Stefani - ktorá bola mimochodom prvou z mocných žien, ktoré v Mariel rozdúchali planeň túžby stať sa stylistkou.

Na svoje 54. narodeniny poslala fanúšikov špeciálne noviny ohľadom jej narodeninových aktivít. Zdroj: IG Jennifer Lopez

Rob a Mariel sa etablovali ako dvaja výnimoční stylisti. Ich puntičkárska schopnosť premeniť klientov na významné módne osobnosti im niekoľko rokov po sebe vyniesla miesto na prestížnom zozname časopisu Hollywood Reporter "25 najvplyvnejších stylistov", dvakrát dokonca vrátane pozície na obálke. Pre ich tandemovú prácu je charakteristický výrok - “vytvorenie vzhľadu za jeden z aspektov väčšieho cieľa, a to vytvorenie značky”. Ich práca s niektorými z najvplyvnejších módnych ikon a spoločností súčasnosti ich vybavila skúsenosťami, pokrokovou víziou a profesionalitou potrebnou na rozvoj a vedenie každého klienta, ktorý zanechá nezmazateľný dojem. Úspech Roba a Mariel nabral na obrátkach vo svete stylingu a neohroziteľne expandoval do oblasti dizajnu ale aj imidžového poradenstva, ktoré ich aktuálne aj najviac zamestnáva.

