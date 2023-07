Jennifer Lopez VYBUCHLA: Ukázala svoju pravú tvár a všetci ostali v šoku!

Fotografi nezastihli Jennifer Lopez (53) v najlepšej nálade. A superhviezda im to dala pocítiť.

Speváčka a herečka sa totiž snažila dostať do hviezdami nabitej posilňovne Tracy Anderson Method v Los Angeles. Na videu, ktoré získal portál TMZ, bolo vidieť, ako Jennifer zúrivo klope na dvere štúdia a miestami vyzerá byť frustrovaná. Nakoniec jej niekto zvnútra odomkol dvere a JLo mohla pokračovať v cvičení. Kým sa 52-ročná hviezda potila vo fitku, vonku ju čakali zvedaví paparazzi, píše Nový Čas pre Ženy. V momente, keď Jennifer vyšla von a nastupovala do svojho SUV, jej fotografi povedali, aby sa mala dobre. Milej odpovede sa však nedočkali. "Choďte do p*dele, ahoj," zakričala JLo.

Jennifer Lopez na archívnej snímke z roku 2019 Zdroj: Shutterstock

Jej láska k cvičeniu nie je v Hollywoode žiadnym tajomstvom. Už skôr pre Us Weekly povedala, že pohyb jej pomáha udržať si duševné zdravie v dobrej kondícii. "Nie je žiadnym tajomstvom, že fitnes je veľmi dôležitou súčasťou môjho života," povedala mama dvoch detí začiatkom tohto roka. "Myslím si, že medzi cvičením a duševným zdravím existuje pozitívna korelácia."