Jasmina posiela horúce pozdravy z raja na zemi: To je postavička! (FOTO)

Zbaliť sa a odísť do teplých krajín - to je sen nejednej z nás, no predpokladáme, že situácia a povinnosti nám to nedovoľujú. To sa ale nedá povedať o Jasmine, ktorá využila situáciu a spolu so svojou rodinkou a kamoškou Gabikou Drobovou si odišla užívať k moru. Konkrétnu polohu a destináciu síce tají, no nič to nemení na tom, že sa majú krásne a my im to, samozrejme, prajeme.

Aj keď Jasmina nie je z tých, ktorých Instagram je plný sexi póz, filtrov a nahoty, vždy dokáže upútať pozornosť. Napríklad aj fotkou v plavkách, na ktorej je vidno, že aj keď možno nie je vyšportovaná ako fitneska, je so sebou spokojná a neberie sa príliš vážne. Jej hravé zábery a vtipné popisy pod nimi vždy skrášlia deň, až by sme mohli mať pocit, že svet je dokonalý a krásny. Ona tvrdí, že ten jej svet dokonalý je - má totiž všetko, na čom záleží a dokáže si užívať maličkosti. Všetko je len o životnom postoji a správnych hodnotách.