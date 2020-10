Janko Koleník odpovedal aj na otázky na telo! Čo škandalózne robí, keď ho nik nevidí?

Jeden z najlepšie vyzerajúcich osobností nášho šoubiznisu prezradil aj to, ako to prebieha pri nakrúcaní erotických scén.

Galéria (13)

Keby si mohol vymeniť svoju pozíciu sexsymbolu za nejakú inú, ktorá z nasledujúcich by to bola? A) moderátor televíznych novín; B) spevák v rockovej kapele; C) špičkový neurochirurg.

Ďakujem, pred všetkými možnosťami sa skláňam. Ale ak by som si mohol vybrať, radšej by som bol napríklad dobrovoľníkom v zvieracích útulkoch alebo stavbárom vodovodu v Afrike.

Kto je pre teba najväčší žijúci herec/herečka?

Ospravedlňujem sa, je to veľmi subjektívne. Ide aj o to, na koho sa rád dívam. A tak momentálne a vlastne navždy Milka Vášáryová.

Vieš, že keď hráš v SND a náhodou si sporo oblečený, tak ženy v obecenstve na chvíľu zadržia dych?

A vieš, že aj ja zadržiavam dych, keď vťahujem brucho? (smiech)