Jana Hospodárová si prešla PEKLOM: Muž ju prenasledoval a vyhrážal sa smrťou!

Jana Hospodárová patrí do tej skupiny markizáckych moderátorov, ktorí sú v televízii už od prvého dňa spustenia vysielania až dodnes. Na obrazovky sa dostala po verejnom konkurze, do ktorého ju prihlásila jej mama. Počas svojej kariéry toho preto zažila skutočne veľa. Popri krásnych momentoch však mala aj ťažké skúšky. Jednou z nich bolo stretnutie so stalkermi, ktorí jej niekoľkokrát otravovali život, píše Plus JEDEN DEŇ.

„Ja som mala tých stakerov niekoľko, bolo ich viac. Jeden dokonca za mnou pravidelne chodil do Markízy a chcel tu nejako ostentatívne na našej recepcii si vziať život, keď si ho nevezmem. Boli to veci, ktoré boli veľmi smutné. Najmä človek musel veľmi opatrne jednať s takouto osobou, ktorá nebola úplne v poriadku,“ pre Markíza.sk popísala ťažké chvíle, ktoré zažila pri stretoch s dotieravými fanúšikmi.

Stalker si však nedal povedať a moderátorku prenasledoval aj v súkromí. Raz ho našla pri svojom dome a tento zážitok ju vystrašil. „Jedného dňa som išla vyniesť smeti a ten dotyčný sedel na mojich schodoch vo vchode. Vtedy som možnože zareagovala aj trošku tvrdšie a naozaj som ho už takými ráznymi slovami a ráznymi vetami vyhnala zo svojho domu. Odvtedy som ho našťastie nevidela. Z času na čas sa objavil na Dni otvorených dverí televízie Markíza. Človek vtedy dúfa, že to toho dotyčného prejde a že sa asi bude venovať nejakým iným záležitostiam,“ priblížila najhoršie spomienky, ktoré súvisia s jej kariérou v Markíze.

Hospodárová si zaspomínala aj na svoje začiatky v Bratislave. Vtedy vystriedala niekoľko podnájmov a raz dokonca bývala s Janou Kirschner. Začínajúca speváčka nemala kde bývať a jej manažér Jozef Šebo zariadil, že sa nasťahovala ku markizáckej moderátorke. Jana dokonca dodnes býva veľmi blízko a keď chodí okolo tohto miesta, tak si vždy zaspomína na bývanie so slávnou hudobníčkou.