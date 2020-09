J. Lo šokuje výzorom: Za mladistvým vzhľadom je spánok, tvrdí. Jej vizážistka prehovorila!

Galéria (35)

Zamladi si na seba dokázala „napatlať“ úctyhodné tony mejkapu a dosť drsného líčenia, ale z roka na rok uberala, uberala, až je nakoniec krajšia, než kedy bola. Kedysi používala výlučne drahú kozmetiku, bola dlhoročnou fanúšičkou Créme de la Mer, používala luxusné placentové masky s kolagénom a sérum 3LAB. Teraz? „Hlavne jednoducho, to je moje pravidlo, čím som staršia. V prvom rade spím, pretože spánok je rovnako dobrý ako drahý krém a superstrava. Neznášam mastiť sa desiatkami produktov, nechodím na žiadne kozmetické seansy ani nič podobné. Čistím sa a hydratujem. To je všetko.“

Jennifer Lopez má 51 rokov a vyzerá neuveriteľne.

Vizážistka Mary Phillips, ktorá jej robila mejkap, si klientku pochvaľovala: „Pri Jennifer platí, že najkrajším mejkapom je jej pleť. Má ju zdravú, udržiavanú, to je základ. Inak by som darmo nanášala fasádu, nikdy by to nevyzeralo dobre." Ďalší vizážista Scott Barnes, jej v minulosti odporučil neopaľovať si tvár. „Namiesto toho je lepšie pracovať s bronzermi a samoopaľovákmi. Inak si myslím, že Scott mi tým zachránil mladistvosť tváre," vyjadrila sa Jennifer.