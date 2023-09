Influencerka Nicky († 35) oznámila fanúšikom vlastnú SMRŤ: Z tých slov vám naskočia ZIMOMRIAVKY

Galéria (30)

Ako píše Daily Mail , jej život sa však dramaticky zmenil po tom, čo si v sprche nahmatala hrčku v pravom prsníku. V priebehu týždňa potratila a lekári jej diagnostikovali rakovinu prsníka s metastázami. Ďalší šok prišiel o pár dní, keď sa od nich Nicky dozvedela krutý ortieľ – jej choroba bola neliečiteľná. Sympatická blondínka sa rozhodla zo svojej smutnej situácie vykresať aspoň niečo pozitívne. Svoj život a priebeh ochorenia zachytávala na Instagrame, kde sa jej podarilo nazbierať až 300-tisíc fanúšikov. Nielenže sa snažila upozorňovať na nebezpečenstvo rakoviny prsníka, jej hlavým odkazom bolo, aby si ľudia užívali život naplno, kým ho ešte majú.

Nicky takto ďakovala zdravotníkom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CJtywv1AoEE

A presne to robila aj samotná Nicky. Aj po diagnóze, ktorá by nejedného človeka zlomila, sa snažila užívať si každý deň. Cestovala do exotických krajín s kamarátkami a rodinou, vydala sa za svoju životnú lásku Alexa a tešila sa z maličkostí. Zapájala sa do kampaní charity a tým si získala srdcia Britov. Len pred mesiacom s priaznivcami zdieľala zlé správy. Jej zdravotný stav sa drasticky zhoršil po tom, čo choroba zasiahla jej pečeň. Po pár týždňoch prišla tá najsmutnejšia správa, Nicky svoj statočný boj prehrala. Fanúšikom, ktorý jej tak držali palci, to oznámila sama. Napísala totiž odkaz, ktorý neskôr zverejnil jej manžel.