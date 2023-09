Ibara už nedokázal mlčať: Pravda o ROZCHODE! Pre TOTO to s tehotnou Twiinskou ukončil

Galéria (47)

Nasledoval však aj rýchly rozchod, kvôli ktorému sa Daniela trápila a nakoniec o očakávané bábätko prišla. Zdroj z okolia Twiinsky Novému Času prezradil, že to mal byť urastený herec, kto čerstvý vzťah odpískal. "Victor sa potom v júli úplne otočil a len jej zavolal, že sa ešte necíti na takú zodpovednosť a nechce byť otcom. Daniela z toho bola zdrvená, nechápala, čo sa stalo, lebo nič tomu nenasvedčovalo,“ povedal informátor. "Pár dní po tom, čo sa s ňou takto rozišiel, začala Daniela krvácať a o bábätko prišla,“ dodal o speváčkinom potrate v 3. mesiaci tehotenstva.

Victor sa k celej situácii vyjadril len stručne a neprezradil svoju stranu príbehu. Tomu je však po dlhých týždňoch mlčania koniec! Ako si všimol web magazínu EMMA , herec dal svojim fanúšikom možnosť vyspovedať ho na Instagrame. Samozrejme, zvedavci sa ho viackrát pýtali aj na Danielu a rozchod. Victor šokujúco prezradil, že so speváčkou sa chcel rozísť už dávno predtým!

Bol dôvodom rozchodu potrat? Alebo len "zmizlo" puto, resp. bol to sex na jednu noc a pár ste začali tvoriť len kvôli dieťaťu?

"Najprv to bola nová známosť, po troch týždňoch som to ukončil a dostal som echo, že čakáme. Tak som sa snažil to dať dokopy, ale nepodarilo sa z mojej strany."

Prečo ste sa rozišli?

Človek vždy raz príde k svojim vnútorným hodnotám. Aspoň by mal.

Zo zdravotného hľadiska Danielka už má aj vyšší vek na dieťa. Hralo to hlavnú rolu v tom? Alebo nastali iné zdravotné komplikácie?

"Komplikácie boli od začiatku, rozchod určite nepomohol."

Rozišiel sa herec kvôli Twiinske s priateľkou Kristínou, ktorú ukázal aj na Let´s Dance? Ako reagovali jeho rodičia na to, že sa mal stať po krátkej známosti otcom?