Hrozná skúsenosť Zuzanity z pôrodnice: HNUS! Ako môže TOTO niekto spraviť?

Zuzana Žilinčíková alias Zuzanita (37) z jojkárskej zoznamovacej šou Take Me Out sa stala v predposledný augustový deň prvýkrát mamou.

S partnerom, dídžejom Zoltánom, privítali na svet dievčatko. Dostalo nezvyčajné meno Aurora, keďže jeho rodičia sa zasnúbili pod polárnou žiarou na Islande, a vážilo úctyhodných 3980 gramov. A hoci vtedy všetko vyzeralo slnkom zaliate, Zuzanita sa teraz rozhodla prehovoriť o strastiplných okolnostiach pôrodu. "Musím povedať, že jeden pôrod mi asi stačil,” všimol si portál Topky , čo zhodnotila hneď na úvod. "Ako sa tak prechádzam, užívam si tie posledné kontrakcie pred pôrodom, tak nastane odrazu výmena sestier a ja že fajn, hádam mi dajú nejakú lepšiu sestru, nie tú, čo mi rozpichala tie žily. Ako tak čakám na tú svoju novú, nastal tam stres, chaos a panika, sestry začali behať a vyvolávať polícii,“ opísala šokujúcu skúsenosť tmavovláska.

Na bábätko sa už veľmi tešila. Zdroj: Instagram

"Zolík nakoniec zistil, že niekto im vykradol peňaženky, teda vykradol tašky a zobral odtiaľ všetky peňaženky. Blokovali si karty, volali rodičom, políciu, nahlasovali túto udalosť,” pokračovala Zuzanita s tým, že ako prvorodička začala podliehať jemnej panike. "Medzitým sa rozprávali s tou novou zmenou a ja som vyplašene čakala na moju anesteziologičku. Zostala som pozerať, či je toto vôbec normálne, že si ma tam nikto nevšíma. Všetci riešia krádež, ja tam pomaly odpadávam, ale viac-menej z toho strachu, či ma stihne vôbec niekto odrodiť,” obávala sa.