Hrozba pre Janku Hospodárovú? Markíza ohlásila, že na jej flek mieri mladšia blond kráska

Galéria (38)

Diváci markizáckych Športových novín sú už roky zvyknutí na zabehnutých moderátorov Janu Hospodárovú (47) a Petra Varinského (41), ktorí im pravidelne prinášajú to naj zo sveta športu. Ako zistil Plus JEDEN DEŇ , už vo štvrtok 20. júla však príde k zmene a reláciu bude moderovať nová tvár!

Klaudiu Kristiníkovú si diváci môžu pamätať z markizáckeho Telerána, kde pôsobila ako redaktorka. Od roku 2020 pracuje ako redaktorka Športových novín. No a najnovšie táto blondínka mieri do večerných Športových novín ako moderátorka. Došlo k nejakej výmene? "V rámci letnej vysielacej štruktúry dávame vo vysielaní spravodajských relácií priestor aj mladým talentom. Tentoraz sme oslovili šikovnú redaktorku Športových novín, Klaudiu Kristiníkovú, ktorá sa, veríme, tejto úlohy zhostí na výbornú. Klaudii držíme palce,” prezradil riaditeľ spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča. Pre mladú blondínku to bude veľká výzva.

Markizáčka Klaudia Kristiníková Zdroj: Instagram/klaudiakristinikova